Intesa sulla governance dell’acqua nel Sannio | lista unica NdC-Pd-Civico22 | i nomi

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 29 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiArriva una prima e significativapoliticadel distretto ‘Sannita’ chiamato a regolare e organizzare il servizio idrico sul nostro territorio. Alle elezioni per i trenta componenti del Consiglio direttivo dell’Ato concorrerà una solache comprende l’area mastelliana, diversi esponenti del Partito Democratico e anche riferimenti di, il movimento che fa capo ad Angelo Moretti e che per delega del Comune di Foiano ha indicato Silvio Baccari. I termini per la presentazione delle candidature scadevano oggi e proprio a poche ore dallo scoccare del gong è arrivato l’accordo. Di seguito le liste divise per fascia di popolazione: FASCIA A: Maria Carmela Mignone (Benevento), Alfredo Martignetti (Benevento), Marcello Palladino (Benevento), Francesco ...