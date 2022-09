In aumento aggressioni a medici e sanitari, 2022 anno nero (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – Continua l’escalation di minacce e aggressioni ai danni di medici e, in generale, del personale sanitario. Oltre ai casi di cronaca, dall’inizio di quest’anno Consulcesi ha registrato centinaia di segnalazioni da parte di operatori sanitari preoccupati per la loro incolumità. Un anno nero. Il team di legali specializzati di Consulcesi offre sostegno ai professionisti che chiedono consulenze e consigli su come intervenire. Nel frattempo, però, Consulcesi continua a investire nella formazione professionale, ritenuta essenziale per intercettare e prevenire il fenomeno delle aggressioni. È stato infatti lanciato il nuovo corso Ecm “Il counselling al servizio della relazione con il paziente” che, oltre ad assegnare ben 46,8 crediti, offre ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – Continua l’escalation di minacce eai danni die, in generale, del personaleo. Oltre ai casi di cronaca, dall’inizio di quest’Consulcesi ha registrato centinaia di segnalazioni da parte di operatoripreoccupati per la loro incolumità. Un. Il team di legali specializzati di Consulcesi offre sostegno ai professionisti che chiedono consulenze e consigli su come intervenire. Nel frattempo, però, Consulcesi continua a investire nella formazione professionale, ritenuta essenziale per intercettare e prevenire il fenomeno delle. È stato infatti lanciato il nuovo corso Ecm “Il counselling al servizio della relazione con il paziente” che, oltre ad assegnare ben 46,8 crediti, offre ...

