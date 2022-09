E’ morto il rapper americano Coolio, aveva 59 anni (Di giovedì 29 settembre 2022) Il rapper americano Coolio, conosciuto per il suo successo del 1995 Gangsta's Paradise, è morto all'età di 59 anni: lo ha annunciato il suo manager. Il vero nome di Coolio era Artis Leon Ivey Jr. Il musicista, che è stato premiato con un prestigioso Grammy, è morto a Los Angeles, ha detto Jarez Posey all'Afp, senza specificare la causa del decesso.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/09/e-morto-Coolio-il-rapper-di-Gangsta-s-Paradise-aveva-59-anni 20220929 video 10590113.mp4"/videoÈ morto a soli 59 anni il rapper Coolio. Il musicista americano il cui ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 29 settembre 2022) Il, conosciuto per il suo successo del 1995 Gangsta's Paradise, èall'età di 59: lo ha annunciato il suo manager. Il vero nome diera Artis Leon Ivey Jr. Il musicista, che è stato premiato con un prestigioso Grammy, èa Los Angeles, ha detto Jarez Posey all'Afp, senza specificare la causa del decesso.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/09/e--il--di-Gangsta-s-Paradise--59-20220929 video 10590113.mp4"/videoÈa soli 59il. Il musicistail cui ...

