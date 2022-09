sportli26181512 : Dybala sbarca a Roma all'alba: parte la rincorsa all'Inter: Dybala sbarca a Roma all'alba: parte la rincorsa all'In… - Gazzetta_it : Dybala sbarca a Roma all'alba: parte la rincorsa all'Inter -

Con Messi che si fermava a Parigi e Lautaro a Milano non aveva senso fare scalo, per cuiha scelto la soluzione più rapida in modo, oggi, da poter fare subito un controllo e poi provare ad ...Tutto fatto per l'arrivo di Milik alla Juve. Il polaccoa Torino in prestito per un milione di euro, con diritto di riscatto fissato a sette. Un ... 'A questo punto tanto valeva tenersie ...Alla fine nessun “passaggio”. Paulo Dybala è arrivato questa mattina a Roma con un volo proveniente da New York: aereo di linea, prima classe, viaggio notturno per cercare di riposare e all’alba ...La Joya oggi sarà valutato dallo staff medico ma sembra pronto per la sfida all'Inter. In Nazionale non ha giocato nemmeno un minuto ...