Dida su Maignan: ‘Non ha avuto una base tecnica, è un crescita’ (Di giovedì 29 settembre 2022) : "Lo metto nei primi sei/dieci al mondo, è in crescita. Cosa gli ho insegnato? Gli ho passato ciò che ho vissuto: arrivare... Leggi su calciomercato (Di giovedì 29 settembre 2022) : "Lo metto nei primi sei/dieci al mondo, è in crescita. Cosa gli ho insegnato? Gli ho passato ciò che ho vissuto: arrivare...

milansette : MN - Dida su Maignan: 'Lo metto fra i primi al mondo, piano piano riuscirà a fare sempre bene' #acmilan #rossoneri - Zapata97bis : @MilanFo60352769 Dida dice anche che Maignan ha un fisico che ha bisogno di grande intensità negli allenamenti altr… - MilanNewsit : MN - Dida su Maignan: 'Lo metto fra i primi al mondo, piano piano riuscirà a fare sempre bene' - FrisbeeGoat : RT @SNicoletti75: A #Maignan l'hanno detto che il Milan non è più quello di Dida, che ha fatto un exploit per arrivare secondo e che non st… - davidelgaudio : RT @MilanFo60352769: Il pensiero di Dida su Maignan. E' davvero raro nel mondo del calcio trovare un grande ex che non si nasconda dietro u… -