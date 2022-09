Cingolani: «Le bollette non torneranno mai ai prezzi di un anno fa. E senza price cap non scenderanno» (Di giovedì 29 settembre 2022) Il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani torna alla carica sul price cap. E dice che senza un tetto al prezzo del gas le bollette non scenderanno. In un’intervista rilasciata a La Stampa Cingolani incalza la Commissione Europea, il cui piano prevede il price cap solo sulle forniture dalla Russia. Ricorda che gli stoccaggi sono quasi al massimo del riempimento. Ma nel colloquio con Paolo Baroni spiega anche che «di fondo, però, il problema è che la borsa del gas di Amsterdam proprio non funziona: il Ttf non riflette assolutamente la situazione del mercato e le quotazioni sono assolutamente innaturali. Per questo occorre introdurre il price-cap, non dico per tornare ai prezzi di un anno e mezzo fa ma ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 settembre 2022) Il ministro della Transizione Ecologica Robertotorna alla carica sulcap. E dice cheun tetto al prezzo del gas lenon scender. In un’intervista rilasciata a La Stampaincalza la Commissione Europea, il cui piano prevede ilcap solo sulle forniture dalla Russia. Ricorda che gli stoccaggi sono quasi al massimo del riempimento. Ma nel colloquio con Paolo Baroni spiega anche che «di fondo, però, il problema è che la borsa del gas di Amsterdam proprio non funziona: il Ttf non riflette assolutamente la situazione del mercato e le quotazioni sono assolutamente innaturali. Per questo occorre introdurre il-cap, non dico per tornare aidi une mezzo fa ma ...

