"Campagna elettorale a spese della Regione". La multa di Zingaretti la paghiamo noi (Di giovedì 29 settembre 2022) Dopo l'invito a dedurre della procura della Corte dei Conti per le mascherine fantasma, un'altra tegola colpisce Nicola Zingaretti. Il governatore del Lazio è stato infatti ritenuto responsabile di aver violato l'articolo 9 della legge 28 del 2000 per aver utilizzato i canali istituzionali della Regione per fare Campagna elettorale. A stabilirlo è la delibera 308/2022 del 26 settembre scorso del Corecom Lazio che ha trasmesso gli atti all'AgCom per le deliberazioni conseguenti: la sanzione consisterà in una multa fino a 15mila euro e l'acquisto su un quotidiano per la pubblicazione a pagamento recante come contenuto le scuse ai cittadini e il riconoscimento del comportamento sbagliato. Ma a pagare non sarà Zingaretti: ... Leggi su iltempo (Di giovedì 29 settembre 2022) Dopo l'invito a dedurreprocuraCorte dei Conti per le mascherine fantasma, un'altra tegola colpisce Nicola. Il governatore del Lazio è stato infatti ritenuto responsabile di aver violato l'articolo 9legge 28 del 2000 per aver utilizzato i canali istituzionaliper fare. A stabilirlo è la delibera 308/2022 del 26 settembre scorso del Corecom Lazio che ha trasmesso gli atti all'AgCom per le deliberazioni conseguenti: la sanzione consisterà in unafino a 15mila euro e l'acquisto su un quotidiano per la pubblicazione a pagamento recante come contenuto le scuse ai cittadini e il riconoscimento del comportamento sbagliato. Ma a pagare non sarà: ...

CarloCalenda : La scelta l’avete fatta voi. E avete optato per Bonelli, Fratoianni, Di Maio e una campagna elettorale assurda e in… - borghi_claudio : @susannalegrenzi @Loops40994697 Si. 120.718 voti che ringrazio uno per uno. Tutti sul simbolo Lega e con il mio no… - riotta : Per la prima volta dal 1990, la Cina cresce meno della media dei paesi in Asia, 2,8% contro 5,3% il mondo muta in f… - MariaAversano1 : RT @kiara86769608: Investimenti a fondo perduto. La disastrosa campagna elettorale di Luigi Di Maio e Impegno civico – 0,6% a livello nazio… - PietroPecchioni : RT @manginobrioches: Spero che qui in #Sicilia nessuno si lamenti più di nulla. Hanno premiato #Musumeci mandandolo in Senato, hanno eletto… -