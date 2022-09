Zuppi: 'Guerra è follia, serve un'altra atomica? Rispettare Art.11' (Di mercoledì 28 settembre 2022) 'Quando leggo del rischio della Guerra atomica, per me è qualcosa di inimmaginabile - aggiunge l'... Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di ... Leggi su lapressa (Di mercoledì 28 settembre 2022) 'Quando leggo del rischio della, per me è qualcosa di inimmaginabile - aggiunge l'... Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di ...

AnsaLiguria : Zuppi, dobbiamo aspettare atomica per ripudiare guerra?. Intervento del presidente della Cei a convegno sulla Costi… - NovellaTeresa : @Corriere Presunzione clericale, che neppure sa predicare. E Zuppi che ci deve insegnare? A disprezzare la guerra,… - risio1958 : RT @geascanca: ++ Zuppi, dobbiamo aspettare atomica per ripudiare guerra? E niente, meno male che ci sono il papa e i suoi. - rep_genova : Ucraina, il cardinale Zuppi a Genova: 'Dobbiamo aspettare l'atomica per ripudiare la guerra?' [aggiornamento delle… - FoditFodit : RT @geascanca: ++ Zuppi, dobbiamo aspettare atomica per ripudiare guerra? E niente, meno male che ci sono il papa e i suoi. -