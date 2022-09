(Di mercoledì 28 settembre 2022) Sembrava un'operazione in uscita capolavoro per la, quella legata a Denis. Finito sul gong al, in prestito per 3 milioni...

GoalItalia : Zakaria spiega il passaggio dalla Juve al Chelsea ??????? ?? - DiMarzio : .@ChelseaFC, le parole di #Zakaria sull'esperienza alla @juventusfc - ZonaBianconeri : RT @CMercatoNews: ????#Juventus: lo scambio che può far rimanere #Zakaria al #Chelsea - CMercatoNews : ????#Juventus: lo scambio che può far rimanere #Zakaria al #Chelsea - S_ASTORQUIZA : RT @DiMarzio: #Arthur al #Liverpool e #Zakaria al #Chelsea: cifre, dettagli e retroscena dei due addii in extremis in casa #Juventus https:… -

...pagando una cifra bassa rispetto al valore del giocatore (fra i 5 e gli 8 milioni) per poi valutare se tenerlo o fare una plusvalenza (è stato preso per meno di 9 milioni e girato al...La Juventus negli ultimi giorni del Calciomercato estivo ha effettuato diverse cessioni importanti. In particolar modo quelle di Arthur Melo al Liverpool e Denisal, entrambi però non stanno raccogliendo minutaggio. Il brasiliano si sta allenando con la seconda squadra del Liverpool per recuperare la forma ideale, per quanto riguarda invece lo ... Zakaria-Chelsea, per ora è un flop da zero minuti. E la Juve... Sembrava un'operazione in uscita capolavoro per la Juve, quella legata a Denis Zakaria. Finito sul gong al Chelsea, in prestito per 3 milioni più 1 di bonus e diritto di riscatto fissato a 28 milioni ...Il futuro di Denis Zakaria può essere, a titolo definitivo, al Chelsea: il piano della Juventus per un grande colpo a giugno.