Stage Manager di iPadOS 16 arriverà anche sui vecchi iPad Pro senza M1 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Nel processo di ottimizzazione della nuova funzionalità Stage Manager che sarà introdotta con iPadOS 16, Apple ha deciso di estendere la funzionalità anche agli iPad Pro senza processore M1. Ma il supporto a monitor esterni resterà prerogativa degli iPad con M1 e tarderà ad arrivare....

