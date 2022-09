Sottomarino russo in azione per bloccare Nord Stream? (Di mercoledì 28 settembre 2022) Molte ipotesi, convergenze di cui prodest, ma finora nessuna prova concreta. In attesa di scandagliare tutti i rilevamenti satellitari e delle sonde marine dell’area, l’ipotesi principale è tuttavia ufficiosamente quella che i gasdotti Nord Stream 1 e 2 siano stati tranciati con un blitz dall’intelligence russa. Operazione “podvodnyy gazoprovod”, ovvero gas dotto Sottomarino in russo: qualunque sia il nome in codice eventualmente scelto da Mosca, a compiere a 80/100 metri di profondità la sofisticata e rischiosa operazione di sabotaggio potrebbe essere stato il direttorato della Flotta del Nord del Gru, il servizio d’intelligence militare russo. Viene ipotizzato che per compiere il blitz nel mar Baltico possa essere stato utilizzato un sommergibile a ... Leggi su formiche (Di mercoledì 28 settembre 2022) Molte ipotesi, convergenze di cui prodest, ma finora nessuna prova concreta. In attesa di scandagliare tutti i rilevamenti satellitari e delle sonde marine dell’area, l’ipotesi principale è tuttavia ufficiosamente quella che i gasdotti1 e 2 siano stati tranciati con un blitz dall’intelligence russa. Oper“podvodnyy gazoprovod”, ovvero gas dottoin: qualunque sia il nome in codice eventualmente scelto da Mosca, a compiere a 80/100 metri di profondità la sofisticata e rischiosa operdi sabotaggio potrebbe essere stato il direttorato della Flotta deldel Gru, il servizio d’intelligence militare. Viene ipotizzato che per compiere il blitz nel mar Baltico possa essere stato utilizzato un sommergibile a ...

