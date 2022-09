"Ridicoli, non sapete un c...". Lo sfogo di Facchinetti contro i vip anti-Meloni (Di mercoledì 28 settembre 2022) L'imprenditore sbotta sui social contro i vip piagnucolanti per la vittoria elettorale della Meloni. "Ma sapete cosa state dicendo o no? C'è un'ignoranza allucinante. Arrabiatevi col Pd, un partito inutile" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 28 settembre 2022) L'imprenditore sbotta sui sociali vip piagnucolper la vittoria elettorale della. "Macosa state dicendo o no? C'è un'ignoranza allucinante. Arrabiatevi col Pd, un partito inutile"

artax_77 : RT @chiaschi: #Facchinetti lo sfogo contro i vip 'anti-Meloni' 'Siete ridicoli'. Ecco Cosa ha detto Non mi piace, ma questa volta sono ASS… - paridepuglia : RT @Leonard6031: Quindi secondo il mainstream i russi si sarebbero autosabotati, non se siano più ridicoli loro o la gente che gli crede. - MimmoGigliotti : @avantibionda Ma sono mancanze del PD. Bisogna saper distinguere e dare ora supporto a quelle sinistre che non hann… - GabrieleBelved6 : @Andrea_24111976 @gianluca_sarto Un altro hahahahah vi copiate a vicenda tra maicuntent hahahahhahahahha, la Serbia… - dsavreit : @sisalvichipuoo Boh, prima fa tanto di storie dicendo che non parlerà ecc ecc e poi mette questi like, ridicoli se… -