Pesca | Caputo | “Stop su gambero rosso | rivedere il modello”

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Dobbiamo salvaguardare la biodiversità e la sostenibilità economica delle nostre imprese ittiche, dilazionando con oculatezza le giornate massime die le relative quote. Ilattuale va rivisto per tutelare un comparto, come quello delladel, che in Campania, Sicilia e Liguria produce lavoro e redditività per l’intera filiera, grazie ad una delle eccellenze dei nostri mari più apprezzate sulle tavole nazionali e internazionali”. E’ quanto chiede al Governo l’assessore all’Agricoltura e alladella Regione Campania, Nicola, dopo la notizia della chiusura delladelnel Tirreno e Mar Ligure. “È stata raggiunta la quota del ...