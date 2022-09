**Pd: De Micheli, 'se vinco congresso con me segreteria di tutte donne'** (Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, 28 set. (Adnkronos) - "Mi candido alla segreteria del Pd". Così Paola De Micheli a 'Il cavallo e la torre' su Rai3. Il primo atto da segretaria? "Nominare una segreteria di tutte donne, forse un maschietto o due". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, 28 set. (Adnkronos) - "Mi candido alladel Pd". Così Paola Dea 'Il cavallo e la torre' su Rai3. Il primo atto da segretaria? "Nominare unadi, forse un maschietto o due".

