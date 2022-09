Nord Stream, finale di partita. La strategia di Putin secondo Villa (Ispi) (Di mercoledì 28 settembre 2022) Gli occhi del mondo rimangono puntati su quello che potrebbe essere il più importante punto di svolta nel conflitto geopolitico tra Russia ed Europa. Sia l’Ue che la Nato hanno descritto le grandi esplosioni nel Mar Baltico – causa della rottura dei gasdotti Nord Stream 1 e 2 – come un “atto deliberato” di sabotaggio. La fuoriuscita di gas che sta facendo ribollire le acque non consentirà di ispezionare da vicino i siti delle esplosioni per almeno una settimana, forse più, ma alcuni Paesi – Polonia e Ucraina – hanno già incolpato il Cremlino. secondo il Times, che cita una fonte nel settore della difesa britannico, probabilmente i russi avrebbero piazzato le cariche esplosive tempo fa utilizzando un sommergibile, del tipo che si può immergere anche da un semplice peschereccio. Rimane la domanda di fondo: perché mai Mosca avrebbe fatto ... Leggi su formiche (Di mercoledì 28 settembre 2022) Gli occhi del mondo rimangono puntati su quello che potrebbe essere il più importante punto di svolta nel conflitto geopolitico tra Russia ed Europa. Sia l’Ue che la Nato hanno descritto le grandi esplosioni nel Mar Baltico – causa della rottura dei gasdotti1 e 2 – come un “atto deliberato” di sabotaggio. La fuoriuscita di gas che sta facendo ribollire le acque non consentirà di ispezionare da vicino i siti delle esplosioni per almeno una settimana, forse più, ma alcuni Paesi – Polonia e Ucraina – hanno già incolpato il Cremlino.il Times, che cita una fonte nel settore della difesa britannico, probabilmente i russi avrebbero piazzato le cariche esplosive tempo fa utilizzando un sommergibile, del tipo che si può immergere anche da un semplice peschereccio. Rimane la domanda di fondo: perché mai Mosca avrebbe fatto ...

