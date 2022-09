Netflix, tutte le novità in arrivo a ottobre 2022! (Di mercoledì 28 settembre 2022) Anche per il mese di ottobre, Netflix si prepara al meglio per intrattenere il suo pubblico fedele. Come ormai ogni mese, sulla piattaforma streaming, si alternano numerose novità che riguardano serie televisive, documentari, film e intrattenimento. La serie televisiva più attesa è sicuramente Big Mouth, arrivata alla sua sesta stagione. La serie di animazione uscirà il 28 ottobre e racconterà in modo del tutto simpatico e leggero i cambiamenti, le meraviglie e gli orrori dell’adolescenza dei personaggi. Grande attesa anche per il film The Good Nurse, che uscirà il 26 ottobre e che sicuramente sin da subito si classificherà tra i primi posti. Ma quali altre novità ci aspettano per il mese di ottobre? A svelarlo in anteprima è proprio Netflix che ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 28 settembre 2022) Anche per il mese disi prepara al meglio per intrattenere il suo pubblico fedele. Come ormai ogni mese, sulla piattaforma streaming, si alternano numeroseche riguardano serie televisive, documentari, film e intrattenimento. La serie televisiva più attesa è sicuramente Big Mouth, arrivata alla sua sesta stagione. La serie di animazione uscirà il 28e racconterà in modo del tutto simpatico e leggero i cambiamenti, le meraviglie e gli orrori dell’adolescenza dei personaggi. Grande attesa anche per il film The Good Nurse, che uscirà il 26e che sicuramente sin da subito si classificherà tra i primi posti. Ma quali altreci aspettano per il mese di? A svelarlo in anteprima è proprioche ...

telodogratis : Netflix ottobre 2022: tutte le uscite sulla piattaforma streaming - colonneseand : Esce oggi su #Netflix #Blonde film tratto dall'omonimo #romanzo di #JoyceCarolOates, @lanavediteseoed editore. Il… - IsaeChia : #Netflix, tutte le novità in arrivo a ottobre 2022! Ecco tutti i titoli in uscita a ottobre sulla piattaforma di s… - HDblog : Netflix, tutte le novità in arrivo a ottobre 2022 - _Scansafatiche : Ma tutte le stagioni di un medico in famiglia sono su raiplay perché vi eccitate se esce su netflix? -