Juve-Salernitana e ‘flop’ Var, Rocchi: “Non si ripeterà” (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – “Il gol annullato in Juventus-Salernitana? Venivamo accusati di non aver usato una telecamera che non avevamo. Il sistema non l’aveva. Non potevo crocifiggere un Var e un Avar che non avevano quelle immagini. Se avessero avuto quella camera il risultato sarebbe stato diverso? Probabilmente si”. Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, durante l’incontro con i media in Figc si esprieme così sull’episodio ‘da moviola’ che ha caratterizzato la prima fase della Serie A: nel match Juventus-Salernitana terminato 2-2, ai bianconeri è stato annullato dal Var un gol assolutamente regolare: l’esame incompleto delle immagini ha indotto a sanzionare un fuorigioco inesistente. “Il sistema non nasce per il Var ma per la televisione. Noi usiamo camere utilizzate per un altro fine. Si potrebbe ripetere ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – “Il gol annullato inntus-? Venivamo accusati di non aver usato una telecamera che non avevamo. Il sistema non l’aveva. Non potevo crocifiggere un Var e un Avar che non avevano quelle immagini. Se avessero avuto quella camera il risultato sarebbe stato diverso? Probabilmente si”. Gianluca, designatore arbitrale, durante l’incontro con i media in Figc si esprieme così sull’episodio ‘da moviola’ che ha caratterizzato la prima fase della Serie A: nel matchntus-terminato 2-2, ai bianconeri è stato annullato dal Var un gol assolutamente regolare: l’esame incompleto delle immagini ha indotto a sanzionare un fuorigioco inesistente. “Il sistema non nasce per il Var ma per la televisione. Noi usiamo camere utilizzate per un altro fine. Si potrebbe ripetere ...

pisto_gol : Nella classifica parziale degli NPxG (le occasioni da rete create) la #Roma di #Mourinho -dopo 7giornate- è al 1^ p… - AntimoFemiano6 : RT @MatthijsPog: ????? Rocchi su Juve-Salernitana: 'Non potevo crocifiggere due dei miei al Var solo perchè quella telecamera non l'avevamo a… - SiCo1973 : RT @francescoceccot: Al designatore #Rocchi su Juve-Salernitana potevano chiedergli del perché non fosse stato interpellato il guardalinee… - serieB123 : Gianluca Rocchi: «L’errore Juve-Salernitana non si ripeterà. Con una telecamera in più, risultato diverso» - eeroif : RT @francescoceccot: Al designatore #Rocchi su Juve-Salernitana potevano chiedergli del perché non fosse stato interpellato il guardalinee… -