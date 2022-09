I LIONS di Partinico donano sussidi didattici agli alunni poveri dell’I C “Borsetto-Partinico”

Leggi su filodirettomonreale

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Questa mattina la presidente della sezione didei, Marinella Fiore, ha donato deie due zaini per glidi famiglie in difficoltà economica.C. “Borgetto –”. “Ringrazio la sezione– afferma il DS Gioacchino Chimenti – che con questo gesto che si rinnova ogni anno, permette a diversidi potere usufruire di strumenti essenziali per lo svolgimento delle normali attività didattiche. Questo è certamente un esempio di solidarietà e di collaborazione tra le istituzioni e il mondo delle associazioni che mette in evidenza le positività del nostro territorio”. L'articolo Filodiretto Monreale.