"Cosa mi aspetto da lei"; Merlino, pressing in diretta tv sulla Meloni (Di mercoledì 28 settembre 2022) Congratulazioni per la vittoria di Giorgia Meloni arrivano da Myrta Merlino. Dopo lo stop per dare la precedenza alla Maratona Mentana, la conduttrice torna in studio con il suo L'Aria Che Tira. In onda martedì 27 settembre su La7, la Merlino si rivolge a lei, alla leader di Fratelli d'Italia. "Cara Giorgia ti scrivo - esordisce per poi spiegare - non per distrarmi un po'. Anzi, intanto ti faccio le miei congratulazioni". La leader di FdI potrebbe essere la prima donna presidente del Consiglio della storia della nostra Repubblica. "Una donna - prosegue la giornalista - che ce l'ha fatta e adesso mi aspetto da te che apra la strada ad altre donne, anche solo con la forza dell'esempio. Da un grande potere discendono grandi responsabilità". Da qui il lungo elenco: "Il Paese vive un momento delicatissimo, le ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Congratulazioni per la vittoria di Giorgiaarrivano da Myrta. Dopo lo stop per dare la precedenza alla Maratona Mentana, la conduttrice torna in studio con il suo L'Aria Che Tira. In onda martedì 27 settembre su La7, lasi rivolge a lei, alla leader di Fratelli d'Italia. "Cara Giorgia ti scrivo - esordisce per poi spiegare - non per distrarmi un po'. Anzi, intanto ti faccio le miei congratulazioni". La leader di FdI potrebbe essere la prima donna presidente del Consiglio della storia della nostra Repubblica. "Una donna - prosegue la giornalista - che ce l'ha fatta e adesso mida te che apra la strada ad altre donne, anche solo con la forza dell'esempio. Da un grande potere discendono grandi responsabilità". Da qui il lungo elenco: "Il Paese vive un momento delicatissimo, le ...

