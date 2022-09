Comune di Orvieto: Concorso per 2 Istruttori Informatici (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il Comune di Orvieto ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 2 Figure Professionali come Istruttore Direttivo Informatico, per settore 3 finanziario e sociale, categoria D, è previsto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Viene reso noto che di questi 2 Posti 1 è riservato ai Volontari delle Forze Armate. Bando di Concorso E' indetto Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo informatico, categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore 3 finanziario e sociale, con riserva di un posto a favore dei militari volontari delle Forze armate. Requisiti ed Invio della Domanda Scadenza: entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del ... Leggi su posizioniaperte (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 2 Figure Professionali come Istruttore Direttivo Informatico, per settore 3 finanziario e sociale, categoria D, è previsto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Viene reso noto che di questi 2 Posti 1 è riservato ai Volontari delle Forze Armate. Bando diE' indettopubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo informatico, categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore 3 finanziario e sociale, con riserva di un posto a favore dei militari volontari delle Forze armate. Requisiti ed Invio della Domanda Scadenza: entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del ...

orvietonews : '2,5 milioni di euro sulle strade comunali, altrettanti dalla Provincia': Uffici del Comune di Todi al lavoro per c… - orvietonews : Si scaldano i motori per il Raduno d'Auto Storiche Città di Orvieto: Il Circolo Epocar Alta Tuscia di San Lorenzo N… - orvietonews : Sì del Consiglio al Bilancio Consolidato del Gruppo Amministrazione del Comune: Nel rispetto della normativa vigent… - orvietonews : Il punto sulla nuova gestione dell'illuminazione pubblica a Parrano e San Venanzo: Mercoledì 21 settembre, presso i… - orvietonews : Crisi e Covid-19, l'impegno dei giovani per tornare attivi in Europa: 'United for social transformation' è il proge… -