Alec Baldwin, l’attore rischia di essere incriminato per l’incidente mortale sul set di ‘Rust’ (Di mercoledì 28 settembre 2022) Alec Baldwin potrebbe essere incriminato in seguito all’incidente sul set del film Rust, che lo scorso 21 ottobre ha causato la morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins e il ferimento del regista Joel Souza. A renderlo noto è la procura della Contea di Santa Fe in una richiesta di ulteriori finanziamenti che si renderebbero necessari nel caso in cui la procura dovesse decidere che ci sono tutti gli elementi utili per andare a processo. La procuratrice Mary Carmack-Altwies fa sapere: “Uno dei possibili imputati è il celebre attore cinematografico Alec Baldwin“. Con lui anche altre tre persone. Non si è ancora stabilita la necessità di arrivare alle incriminazioni: ora si aspetta il rapporto finale dell’inchiesta, atteso a breve, “tra poche settimane se ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022)potrebbein seguito alsul set del film Rust, che lo scorso 21 ottobre ha causato la morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins e il ferimento del regista Joel Souza. A renderlo noto è la procura della Contea di Santa Fe in una richiesta di ulteriori finanziamenti che si renderebbero necessari nel caso in cui la procura dovesse decidere che ci sono tutti gli elementi utili per andare a processo. La procuratrice Mary Carmack-Altwies fa sapere: “Uno dei possibili imputati è il celebre attore cinematografico“. Con lui anche altre tre persone. Non si è ancora stabilita la necessità di arrivare alle incriminazioni: ora si aspetta il rapporto finale dell’inchiesta, atteso a breve, “tra poche settimane se ...

