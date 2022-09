Zelensky si congratula con Meloni Lei “Conta sul nostro sostegno”

(Di martedì 27 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – “zioni a Giorgiae al suo partito per la vittoria alle elezioni politiche italiane”. Lo ha scritto su Twitter in italiano il presidente ucraino, Volodymyr. “Apprezziamo ilcostante dell'Italia all'Ucraina nella lotta contro l'aggressione russa. Contiamo su una proficua collaborazione con il nuovo governo italiano”, ha aggiunto il leader ucraino. “Caro, sai che puoire sullealealla causa della libertà del popolo ucraino”. Così, la leader di Fdi, Giorgia, risponde su Twitter, al presidente ucraino che sullo stesso social le aveva fatto lezioni per il successo elettorale. “Sii forte e mantieni salda la tua fede”, ...

LAPRESSE

... fin dall'inizio dell'offensiva ordinata da Vladimir Putin nel Paese di Volodymyr, si è ... Matteo Salvini e Silvio Berlusconi in cui 'sicon loro per i risultati elettorali': '...... il premier alza la cornetta e si fa passare Volodymir. Non è un una telefonata di congedo, anzi, il colloquio è cordiale e, riferiscono, "molto fattivo". Mario Draghi infatti si... Elezioni, Zelensky a Meloni: "Contiamo su di voi" - LaPresse "Apprezziamo il sostegno costante dell'Italia all'Ucraina nella lotta contro l'aggressione russa", ha scritto su Twitter in italiano il presidente ucraino ..."Congratulazioni a Giorgia Meloni e al suo partito per la vittoria alle elezioni. Apprezziamo il sostegno costante dell'Italia all'Ucraina nella lotta contro ...