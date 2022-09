Spazio | la sonda Dart della Nasa impatta contro l' asteroide Dimorphos

(Di martedì 27 settembre 2022) Laspazialeha colpito, si e' scontrata intenzionalmenteil piccololunare dal diametro di 160 metri, per deviarne la traiettoria, nel primo ...

... Dimorphos contro cui ha impattato DART è un asteroide con un diametro di appena 160 metri, ed è stato colpito con precisione dalladopo avere percorso 11 milioni di chilometri nello. ...Laha mancato il centro esatto della roccia di appena 17 metri e la telecamera di bordo ha filmato il suo viaggio fino all'ultima immagine, in cui l'intera inquadratura è occupata dalla ...NASA ha schiantato una navicella spaziale contro un asteroide: successo per la missione DART, per deviare un corpo celeste dall'orbita ...La sonda spaziale Dart della Nasa ha colpito Dimorphos, si e' scontrata intenzionalmente contro il piccolo asteroide lunare dal diametro di 160 ...