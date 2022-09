“Si sono appartati”. GF Vip 7: beccati, tra loro sta succedendo qualcosa (Di martedì 27 settembre 2022) Il primo ad accorgersene e a passare all’attacco spronando Marco Bellavia era stato Antonino Spinalbese, non è riuscito a resistere di fronte a tanta tenerezza e romanticismo e così ha interrogato il coinquilino del GF Vip 7 su che cosa sentisse per Pamela Prati. Un corteggiamento d’altri tempi che ha commosso l’ex di Belen Rodriguez. L’attore, nonché ex iconico conduttore di Bim Bum Bam, non si è nascosto ed ha subito ammesso l’infatuazione che sta provando dal suo ingresso al GF Vip 7 per Pamela Prati. Marco Bellavia è rimasto abbagliato dalla classe della showgirl, dalla sua bellezza. Lei ha accolto il corteggiamento e di notte si sono nascosti dalle telecamere. GF Vip 7: cosa succede tra Pamela Prati e Marco Bellavia Avevano bisogno di un momento loro, dopo che il sentimento e l’attrazione che tutti sospettavano ... Leggi su tuttivip (Di martedì 27 settembre 2022) Il primo ad accorgersene e a passare all’attacco spronando Marco Bellavia era stato Antonino Spinalbese, non è riuscito a resistere di fronte a tanta tenerezza e romanticismo e così ha interrogato il coinquilino del GF Vip 7 su che cosa sentisse per Pamela Prati. Un corteggiamento d’altri tempi che ha commosso l’ex di Belen Rodriguez. L’attore, nonché ex iconico conduttore di Bim Bum Bam, non si è nascosto ed ha subito ammesso l’infatuazione che sta provando dal suo ingresso al GF Vip 7 per Pamela Prati. Marco Bellavia è rimasto abbagliato dalla classe della showgirl, dalla sua bellezza. Lei ha accolto il corteggiamento e di notte sinascosti dalle telecamere. GF Vip 7: cosa succede tra Pamela Prati e Marco Bellavia Avevano bisogno di un momento, dopo che il sentimento e l’attrazione che tutti sospettavano ...

