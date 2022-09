Robbie Williams morto, torna la bufala che lo confonde con Robin Williams (Di martedì 27 settembre 2022) Robbie Williams morto? No, lui è quello che annuncia il tour mondiale per festeggiare i 25 anni di carriera a suon di hit storiche e successi del suo repertorio; è un altro Williams quello morto. Non si chiama Robbie ma Robin. torna puntuale la bufala su Robbie Williams morto ma il cantante è vivo e vegeto. Ha appena rilasciato il nuovo disco XXV e ha annunciato la tournée europea che lo porterà anche in Italia nel 2023 per un unico concerto-evento a Bologna. Sarà una grande festa, all’Unipol Arena, con tutti i suoi successi in scaletta, un live tutto da cantare per festeggiare con lui i 25 anni del suo percorso artistico nel mondo ... Leggi su optimagazine (Di martedì 27 settembre 2022)? No, lui è quello che annuncia il tour mondiale per festeggiare i 25 anni di carriera a suon di hit storiche e successi del suo repertorio; è un altroquello. Non si chiamamapuntuale lasuma il cantante è vivo e vegeto. Ha appena rilasciato il nuovo disco XXV e ha annunciato la tournée europea che lo porterà anche in Italia nel 2023 per un unico concerto-evento a Bologna. Sarà una grande festa, all’Unipol Arena, con tutti i suoi successi in scaletta, un live tutto da cantare per festeggiare con lui i 25 anni del suo percorso artistico nel mondo ...

DeLuciaUnige : Agenzia Mastikazzi, Comunicato N. 198. Robbie Williams, in Italia, farà un solo concerto. - RadioCity_it : Robbie, l'ex Take That, festeggerà dal vivo i suoi 25 anni di carriera il prossimo mese di gennaio. Il tour di Robb… - RadioWebItalia : Robbie Williams arriva in Italia per un’unica data via @RadioWebItalia - Conlaci : RAGA FERMI TUTTI MA ROBBIE WILLIAMS A BOLOGNA A GENNAIO????? - SPYit_official : Robbie Williams in concerto in Italia nel 2023 #live2023 #concerti #robbiewilliams #italia -