Questi bambini ucraini non stanno cantando l'inno della «Luftwaffe nazista» (Di martedì 27 settembre 2022) Il 23 settembre 2022 su Facebook è stato pubblicato un filmato di 2 minuti e 54 secondi che mostra un bambino vestito in abiti mimetici che intona una canzone, mentre alle sue spalle si svolge una coreografia inscenata da nove bambine vestite con i colori della bandiera ucraina. Il video è accompagnato da un commento, scritto dall'autore del post, in cui si legge: «l'inno della Luftwaffe nazista cantato dai bambini ucraini. Ma non c'è nazismo in Ucraina, qualsiasi nazista ucraino lo sa». Si tratta di un filmato presentato senza il contesto necessario alla sua comprensione, che veicola una notizia falsa. La canzone intonata nel video si intitola Zeven Dagen Lang, singolo pubblicato nel 1976 dal gruppo folk rock olandese Bots, ed è basata sulla ...

