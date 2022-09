Questa non è «un’invasione di coccodrilli» su una spiaggia brasiliana (Di martedì 27 settembre 2022) Il 21 settembre 2022 su Facebook è stato pubblicato un filmato di 9 secondi che mostra una grande quantità di rettili ripresa su una spiaggia. Il commento che accompagna il video recita: «In Brasile, un’invasione di coccodrilli su una delle spiagge, gli esemplari erano in centinaia, anche migliaia forse, la popolazione locale è in preda al panico e molto spaventata. Gli animali sembrano molto preoccupati per qualcosa, ma non si capisce da cosa». Si tratta di un filmato presentato senza il contesto necessario alla sua comprensione, che veicola una notizia falsa. Il filmato oggetto della nostra verifica è stato originariamente pubblicato su Instagram il 25 agosto 2022 dall’account @panatanal.pesca e nella sua prima versione includeva un commento in portoghese che identificava gli animali come caimani – e non ... Leggi su facta.news (Di martedì 27 settembre 2022) Il 21 settembre 2022 su Facebook è stato pubblicato un filmato di 9 secondi che mostra una grande quantità di rettili ripresa su una. Il commento che accompagna il video recita: «In Brasile,disu una delle spiagge, gli esemplari erano in centinaia, anche migliaia forse, la popolazione locale è in preda al panico e molto spaventata. Gli animali sembrano molto preoccupati per qualcosa, ma non si capisce da cosa». Si tratta di un filmato presentato senza il contesto necessario alla sua comprensione, che veicola una notizia falsa. Il filmato oggetto della nostra verifica è stato originariamente pubblicato su Instagram il 25 agosto 2022 dall’account @panatanal.pesca e nella sua prima versione includeva un commento in portoghese che identificava gli animali come caimani – e non ...

