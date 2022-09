(Di martedì 27 settembre 2022) Scena assurda indove, dopo un incidente nelle qualifiche da cui era stato estromesso da quella manche, Andrewha aggredito in pit lane il collega Daveyeranell’abitacolo della. Tutto sarebbe nato in pista, durante le qualifiche al Martinsville Speedway per la ValleyStar Credit Union 300, uno dei massimi eventi della categoria Late Model Stock. Qui, nel corso di una delle quattro manche selettive,è rimasto coinvolto in un incidente con Brandon Pierce e avrebbe attribuito la responsabilità dell’accaduto a. Stando a quanto riferito dallo stesso, poi, ad aggravare la situazione ci sarebbe stato un gestaccio da parte di Davey. Una serie di episodi che ha portato ...

sportface2016 : #Nascar, follia #Grady: prende a pugni il rivale #Callihan mentre è ancora nella vettura (VIDEO) - motorionline : #Nascar, la follia di Grady: il pilota aggredisce a pugni e calci un avversario - rally_timing : ?? ?? Nascar, calci e pugni all'avversario, follia nella ValleyStar Credit Union 300 - sportli26181512 : Nascar, calci e pugni all'avversario, follia nella ValleyStar Credit Union 300. VIDEO: L'episodio si è verificato a… -

... pilota professionista statunitense di stock car con un passato in, USAC e ARCA, è stato ritrovato morto nella notte del 13 luglio 2022 in una stazione di servizio della California meridionale.... pilota professionista statunitense di stock car con un passato in, USAC e ARCA, è stato ritrovato morto nella notte del 13 luglio 2022 in una stazione di servizio della California meridionale.Incredibile quanto accaduto tra Grady e Callihan in Virginia. Dopo un incidente nelle qualifiche, il primo, estromesso dalla manche, ha aggredito in pit lane il rivale mentre era ancora nell'abitacolo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...