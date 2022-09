 «Mobilitazione parziale» | continua la fuga dei cittadini russi via terra La Georgia | «Arrivi raddoppiati in una settimana»

martaottaviani : #Putin ha dato la cittadinanza a #Snowden: chissà se lo inserisce pure nella mobilitazione parziale e lo manda a combattere #guerra #ucraina - davcarretta : Dopo la mobilitazione parziale decisa da Putin, l’Ue farebbe bene a concedere la protezione temporanea ai cittadini… - martaottaviani : In #Russia già oltre 100 arresti di chi protesta contro la mobilitazione parziale di #Putin #Guerra #Ucraina - Gina76280162 : RT @MattiaBBagnoli: Il Kazakhstan garantirà assistenza e sicurezza ai russi in fuga dalla mobilitazione parziale, definita una 'situazione… - GraziaMontefal2 : RT @andreacantelmo8: Sono raddoppiati gli arrivi di cittadini russi in #Georgia dopo la mobilitazione parziale decretata dal presidente Vla… -

È il 216° giorno di guerra in Ucraina. Putin provoca gli Stati Uniti e concede la cittadinanza russa a Edward Snowden . L'ex talpa della Nsa sarà esentato dallamilitaredecisa per proseguire nell'invasione dell'Ucraina. "Per noi non cambia nulla, continueremo a perseguirlo", controbattono dagli Usa. Mosca, intanto, è pronta a ...Kassym - Jomart Tokayev, presidente del Kazakhstan, ha assicurato che il suo Paese proteggerà i russi che sfuggono allamilitarein corso, per inviare rinforzi alle truppe impegnate nella guerra in Ucraina. 'Negli ultimi giorni molte persone sono venute da noi dalla Russia. La maggior parte è ...Lo ha detto il vice presidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, aggiungendo: "la Nato non interferirà direttamente nel conflitto". L'ex talpa della Nsa sarà esentato dalla mobilitaz ...Secondo fonti giornalistiche, gli arruolabili già fuggiti dalla Russia sarebbero oltre 260mila. Peskov: Non so nulla di tutto questo. Poi aggiunge che non sono stati neanche fatti passi per introdurre ...