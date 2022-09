Liguria: Fratelli d'Italia non vota la mozione sul diritto delle donne di scegliere l'aborto (Di martedì 27 settembre 2022) Ora saranno problemi e gli Italiani dovranno fare i conti con gli oscurantisti e i reazionari che hanno votato e che si apprestano a governare. Fratelli d'Italia si astiene e il centrodestra si divide ... Leggi su globalist (Di martedì 27 settembre 2022) Ora saranno problemi e glini dovranno fare i conti con gli oscurantisti e i reazionari che hannoto e che si apprestano a governare.d'si astiene e il centrodestra si divide ...

repubblica : Aborto: in Liguria Fratelli d'Italia non vota l'impegno a garantire il pieno diritto all'interruzione volontaria di… - Agenzia_Ansa : 'Diritto all'aborto', in Liguria Fratelli d'Italia si astiene, centrodestra diviso. Fi e Lega hanno votato per un d… - marilur1 : RT @Agenzia_Ansa: 'Diritto all'aborto', in Liguria Fratelli d'Italia si astiene, centrodestra diviso. Fi e Lega hanno votato per un documen… - fabi976 : RT @AlekosPrete: Fratelli d'Italia non vota un ordine del giorno, sostenuto e approvato con 21 voti favorevoli dalla maggioranza del consig… - RossanaGiannan2 : RT @Agenzia_Ansa: 'Diritto all'aborto', in Liguria Fratelli d'Italia si astiene, centrodestra diviso. Fi e Lega hanno votato per un documen… -