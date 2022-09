I 50 anni di Gwyneth Paltrow: “Accetto il mio corpo e lascio andare l’idea di essere perfetta” (Di martedì 27 settembre 2022) L’attrice, in un lungo post sul suo sito internet, ha analizzato lucidamente e con molta onestà la sua età e tutte le cose importanti che ha imparato: "Mi conosco, mi piaccio come sono e sono grata per la saggezza che è venuta con l'età". L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di martedì 27 settembre 2022) L’attrice, in un lungo post sul suo sito internet, ha analizzato lucidamente e con molta onestà la sua età e tutte le cose importanti che ha imparato: "Mi conosco, mi piaccio come sono e sono grata per la saggezza che è venuta con l'età". L'articolo proviene da DireDonna.

emchella : Gwyneth Paltrow a Montefalco per i suoi 50 anni: pranzo con Cameron Diaz - 3cinematographe : #GwynethPaltrow nuda per i suoi 50 anni in un servizio fotografico che omaggia Goldfinger: 'mi accetto come sono' [… - FQMagazineit : Gwyneth Paltrow compie 50 anni: “Ogni segno sul mio corpo parla di me: dalle scottature da forno al dito frantumato… - FilippoCarmigna : Gwyneth Paltrow, 50 anni portati da ragazzina: il segreto è il lifting (fatto con le mani) - IOdonna : Un post Instagram dal messaggio inequivocabile: la bellezza non ha età -