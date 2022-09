Grande Fratello Vip, i concorrenti scoprono in diretta i risultati delle elezioni e reagiscono così (Di martedì 27 settembre 2022) I risultati delle elezioni politiche del 25 settembre hanno raggiunto anche i concorrenti del Grande Fratello Vip7. I ‘vipponi’ – che avevano avuto la possibilità di recarsi alle urne -, sono stati informati dell’esito del voto. Durante la puntata di ieri 26 settembre, il conduttore Alfonso Signorini ha infatti detto: “So che siete stati aggiornati in diretta con il Tg5 dell’edizione delle 20:00”. Telegiornale che ha descritto la nuova situazione politica così: “Il voto di ieri ha premiato nettamente la coalizione di centrodestra che ha totalizzato il 44%. Trainata dal partito di Giorgia Meloni che da sola ha ottenuto il 26% delle preferenze .. I sondaggisti ci hanno visto giusto. Da settimane avevano avvertito che si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Ipolitiche del 25 settembre hanno raggiunto anche idelVip7. I ‘vipponi’ – che avevano avuto la possibilità di recarsi alle urne -, sono stati informati dell’esito del voto. Durante la puntata di ieri 26 settembre, il conduttore Alfonso Signorini ha infatti detto: “So che siete stati aggiornati incon il Tg5 dell’edizione20:00”. Telegiornale che ha descritto la nuova situazione politica: “Il voto di ieri ha premiato nettamente la coalizione di centrodestra che ha totalizzato il 44%. Trainata dal partito di Giorgia Meloni che da sola ha ottenuto il 26%preferenze .. I sondaggisti ci hanno visto giusto. Da settimane avevano avvertito che si ...

