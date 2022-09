Gf Vip 7, terza puntata: Elenoire Ferruzzi faccia a faccia con Soraia Ceruti, Antonino Spinalbese si emoziona parlando di sua figlia Luna Marì (Di martedì 27 settembre 2022) Si è appena conclusa la terza puntata di Gf Vip 7, il reality show condotto da Alfonso Signorini affiancato dalle due opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. In studio anche l’ormai fissa Giulia Salemi, che da quest’anno si occuperà della parte social del programma. Dopo aver fatto vedere la clip di ciò che è successo in questi ultimi giorni all’interno della Casa, il conduttore ha salutato Alberto De Pisis e Patrizia Rossetti. I due, in collegamento si trovano in quarantena fiduciaria dopo aver votato per le elezioni politiche 2022. Si è poi passati al sodo affrontando subito la prima bomba della serata: il rapporto/scontro tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino. Dopo la riflessione da parte di Alfonso, i due inquilini hanno nuovamente chiarito il loro rapporto e si sono ritrovati in un abbraccio di resa. Momento ... Leggi su isaechia (Di martedì 27 settembre 2022) Si è appena conclusa ladi Gf Vip 7, il reality show condotto da Alfonso Signorini affiancato dalle due opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. In studio anche l’ormai fissa Giulia Salemi, che da quest’anno si occuperà della parte social del programma. Dopo aver fatto vedere la clip di ciò che è successo in questi ultimi giorni all’interno della Casa, il conduttore ha salutato Alberto De Pisis e Patrizia Rossetti. I due, in collegamento si trovano in quarantena fiduciaria dopo aver votato per le elezioni politiche 2022. Si è poi passati al sodo affrontando subito la prima bomba della serata: il rapporto/scontro trae Luca Salatino. Dopo la riflessione da parte di Alfonso, i due inquilini hanno nuovamente chiarito il loro rapporto e si sono ritrovati in un abbraccio di resa. Momento ...

GIORGINODJ : RT @IsaeChia: #GfVip 7, terza puntata: Elenoire Ferruzzi faccia a faccia con Soraia Ceruti, Antonino Spinalbese si emoziona parlando di sua… - IsaeChia : #GfVip 7, terza puntata: Elenoire Ferruzzi faccia a faccia con Soraia Ceruti, Antonino Spinalbese si emoziona parla… - zazoomblog : Grande Fratello Vip Terza Puntata: Epico Scontro Tra Elenoire e Soraia! - #Grande #Fratello #Terza #Puntata: - zazoomblog : GF Vip 7 terza puntata in diretta minuto per minuto – Signorini sulle Elezioni: «Tifiamo per una donna premier» -… - siculo382 : @GrandeFratello Piersilvio Berlusconi domattina,nel leggere il risultato Auditel di questa terza puntata del GF vip… -