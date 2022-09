“Era stato sh*te per anni” – Carragher mette in dubbio la qualità della squadra inglese in difesa di Southgate (Di martedì 27 settembre 2022) Breaking: La leggenda del Liverpool Jamie Carragher ha ricordato ai critici inglesi che erano “merda per anni” prima che Gareth Southgate ottenesse il lavoro. Southgate ha guidato i Three Lions alle semifinali della Coppa del Mondo nel 2018 prima di andare ancora meglio per raggiungere la finale del Campionato Europeo lo scorso anno, dove l’Inghilterra ha perso di poco contro l’Italia ai rigori. Tuttavia, un recente scarso stato di forma e una serie di prestazioni deludenti e alcuni tifosi dell’Inghilterra chiedono un cambio di direzione. Inghilterra-Germania 3-3: Valuta i giocatori mentre i Tre Leoni piagnucolano e poi ruggiscono È arrivato al culmine la scorsa settimana quando l’Inghilterra si è trasformata in una triste esibizione contro l’Italia a Milano perdere 1-0 per un gol ... Leggi su justcalcio (Di martedì 27 settembre 2022) Breaking: La leggenda del Liverpool Jamieha ricordato ai critici inglesi che erano “merda per” prima che Garethottenesse il lavoro.ha guidato i Three Lions alle semifinaliCoppa del Mondo nel 2018 prima di andare ancora meglio per raggiungere la finale del Campionato Europeo lo scorso anno, dove l’Inghilterra ha perso di poco contro l’Italia ai rigori. Tuttavia, un recente scarsodi forma e una serie di prestazioni deludenti e alcuni tifosi dell’Inghilterra chiedono un cambio di direzione. Inghilterra-Germania 3-3: Valuta i giocatori mentre i Tre Leoni piagnucolano e poi ruggiscono È arrivato al culmine la scorsa settimana quando l’Inghilterra si è trasformata in una triste esibizione contro l’Italia a Milano perdere 1-0 per un gol ...

carlosibilia : Continuate a darci per morti! Il risultato del @Mov5Stelle è decisamente migliore delle aspettative. Chi era nato p… - espressonline : Qualche giorno fa era stato fissato l’obiettivo del 10: ma non arriva all’8 per cento. Nessuno di Azione commenta i… - Piu_Europa : Se ne è andato Gianfranco Spadaccia, una vita spesa per e nella battaglia politica. È stato fondatore e primo presi… - KidStu_ : RT @1nessuno100mil2: Ecco. Frammenti mRNA dei vaccini passano al latte materno. Questo era stato ovviamente escluso dalla Scienzaaah - aureliano_il : @CarloCalenda Probabilmente perché Azione è stato l’unico partito a fornire una proposta vera. Non giudico la bontà… -