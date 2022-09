Comune di Mogliano Veneto | Concorso per 2 Amministrativi

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 27 settembre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 2 Figure Professionali come Istruttore Amministrativo, per vari settori, categoria C. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diIl dirigente rende noto che é indetta selezione pubblica, per soli esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria di merito per assumere a tempo pieno ed indeterminato due unità di personale con profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria C, da assegnare a settori vari. Requisiti ed Invio della Domanda Le domande di partecipazione dovranno essere presentate aldi(Provincia di Treviso) entro il termine perentorio di trenta ...