C’è la prima denuncia: Ilary Blasi e Francesco Totti, la pesante decisione è stata presa (Di martedì 27 settembre 2022) In confronto a lui Fabrizio Corona sembra nient’altro che una persona riservata. Stiamo parlando di colui che è sempre in mezzo alla separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti, l’ex marito di Antonella Mosetti, e papà della loro figlia Asia (1996), pr romano Alex Nuccetelli. La conduttrice dopo settimane ha deciso di denunciarlo. Da parte del Capitano solo silenzio e, a qualcuno, sembra che non ci sia più l’amicizia millantata dal bodybuilder. La maggioranza del pubblico, leggendo sul web, si è trovata totalmente d’accordo con Ilary Blasi, ma c’è pure chi si è schierato dalla parte di Alex Nuccetelli. In tanti lo stanno criticato sui social dopo che ha pubblicato un post in cui attaccava ancora l’ex amica. Oltre a gravi dichiarazioni, che hanno il sapore di ... Leggi su tuttivip (Di martedì 27 settembre 2022) In confronto a lui Fabrizio Corona sembra nient’altro che una persona riservata. Stiamo parlando di colui che è sempre in mezzo alla separazione di, l’ex marito di Antonella Mosetti, e papà della loro figlia Asia (1996), pr romano Alex Nuccetelli. La conduttrice dopo settimane ha deciso dirlo. Da parte del Capitano solo silenzio e, a qualcuno, sembra che non ci sia più l’amicizia millantata dal bodybuilder. La maggioranza del pubblico, leggendo sul web, si è trovata totalmente d’accordo con, ma c’è pure chi si è schierato dalla parte di Alex Nuccetelli. In tanti lo stanno criticato sui social dopo che ha pubblicato un post in cui attaccava ancora l’ex amica. Oltre a gravi dichiarazioni, che hanno il sapore di ...

berlusconi : Il voto è l'unica arma che abbiamo per cambiare le cose. Per la prima volta in tutta la mia vita, ho visto code lu… - AntoVitiello : #Maldini alla Gazzetta: 'Abbiamo provato a prendere #Botman prima di #DeKetelaere, che avrebbe esaurito il nostro b… - borghi_claudio : @cardinale25 Mai avuta nessuna certezza, sempre consigliato di andare a votare il prima possibile per un motivo sem… - Clementeferoce : @lucianonobili @matteorenzi @CarloCalenda E mo!? Ti tocca lavorare? Dai che c'è una prima volta per tutti - zephyrus_ads : Peccato che 'la prima donna premier' sia già andata alla destra. Per per la sinistra c'è ancora a disposizione 'l… -

Tutti i segreti della Meloni e il suo piano per cambiare l'Europa La coerenza è stata la forza della Meloni nella crescita che l'ha portata dal due per cento del primo sbarco in Parlamento a diventare la leader del primo partito in Italia e probabilmente la prima ... Recensione Videocamera di sicurezza D - Link DCS - 8627LH per proteggere l'esterno della vostra casa Conclusioni Di questa DCS - 8627LH ci è piaciuta la semplicità di installazione e prima configurazione. Ci piace anche la possibilità di inserire un contatto rapido da chiamare in caso di notifiche ... Sky Tg24 La coerenza è stata la forza della Meloni nella crescita che l'ha portata dal due per cento del primo sbarco in Parlamento a diventare la leader del primo partito in Italia e probabilmente la...Conclusioni Di questa DCS - 8627LH ci è piaciuta la semplicità di installazione econfigurazione. Ci piace anche la possibilità di inserire un contatto rapido da chiamare in caso di notifiche ... Maccioverse, la prima serie con cui interagire sul metaverso