???????Elezioni | cattolici smarriti | Cei e Sant’Egidio irrilevanti nelle urne

(Di martedì 27 settembre 2022) Come hanno votato i? Sono soddisfatti dell’esito delle? Se lo chiedono in molti. Sondaggisti, opinionisti, commentatori, giornalisti, leader politici. Il peso del loro voto è stato quasi irrilevante, come ormai accade da qualche lustro Il gregge cattolico è smarrito e ha bisogno di riflettere Segui su affaritaliani.it

EnricoAntonio68 : RT @kattolikamente: La linea di questo pontificato e della CEI ha portato alla irrilevanza dei cattolici sulla scena pubblica. Inutile che… - MTuratello : RT @kattolikamente: La linea di questo pontificato e della CEI ha portato alla irrilevanza dei cattolici sulla scena pubblica. Inutile che… - angheran70 : RT @Affaritaliani: Elezioni 2022, cattolici smarriti: Cei e Sant’Egidio irrilevanti nelle urne - kattolikamente : La linea di questo pontificato e della CEI ha portato alla irrilevanza dei cattolici sulla scena pubblica. Inutile… - omarsivori : Il gregge cattolico è smarrito e ha bisogno di riflettereElezioni 2022, Cei e Sant’Egidio irrilevanti nelle urne -

Affaritaliani.it

Fratelli d'Italia supera invece il 30% tra inon praticanti, il Pd raggiunge il 23,9% tra ... Sondaggi politici Ixè, il voto in base alla condizione economica Come nelle altrevi è un ...politiche 2022,senza peso alla urne Come hanno votato iSono soddisfatti dell'esito delleSe lo chiedono in molti. Sondaggisti, opinionisti, commentatori, ... Elezioni 2022, cattolici smarriti: Cei e Sant'Egidio irrilevanti nelle urne Il quotidiano cattolico “Crux” nel descrivere la leader di Fratelli ... e questa potrebbe essere la vera lezione di queste elezioni”.Riceviamo e pubblichiamo la nota del socialista Angelo Sollazzo, con un suo commento sulle recenti elezioni "Tutto avvenuto secondo quanto previsto.