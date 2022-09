Verso slittamento Nadef, Dpb e legge bilancio (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – E’ attesa per domani la presentazione a Bruxelles della Nadef da parte del Governo Draghi. Un documento che, come è già stato annunciato dall’esecutivo, si fermerà al quadro tendenziale (con le previsioni di finanza pubblica a legislazione vigente), mentre per l’aggiornamento della parte programmatica bisognerà attendere il nuovo esecutivo. Ma, al momento, il consiglio dei ministri per l’approvazione della Nadef non è stato ancora convocato e non si esclude un breve slittamento con il via libera che dovrebbe, comunque, arrivare in settimana. Il 15 ottobre è un’altra data importante nel calendario di Bruxelles: è atteso infatti il Documento programmatico di bilancio che va trasmesso alle Commissione europea e all’Eurogruppo. E solo 5 giorni dopo, il 20 ottobre, la tabella di marcia prevede la ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – E’ attesa per domani la presentazione a Bruxelles dellada parte del Governo Draghi. Un documento che, come è già stato annunciato dall’esecutivo, si fermerà al quadro tendenziale (con le previsioni di finanza pubblica a legislazione vigente), mentre per l’aggiornamento della parte programmatica bisognerà attendere il nuovo esecutivo. Ma, al momento, il consiglio dei ministri per l’approvazione dellanon è stato ancora convocato e non si esclude un brevecon il via libera che dovrebbe, comunque, arrivare in settimana. Il 15 ottobre è un’altra data importante nel calendario di Bruxelles: è atteso infatti il Documento programmatico diche va trasmesso alle Commissione europea e all’Eurogruppo. E solo 5 giorni dopo, il 20 ottobre, la tabella di marcia prevede la ...

