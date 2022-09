“Sono in quarantena”. Mai successo al GF Vip 7, due concorrenti fuori dalla casa (Di lunedì 26 settembre 2022) Elezioni al GF Vip 7. Il 25 settembre è stato il giorno in cui l’Italia ha votato per l’elezione del nuovo governo, con le urne aperte dalle 7 alle 23. Gli inquilini del reality show condotto da Alfonso Signorini hanno varcato le porte della casa di Cinecittà poco più di una settimana fa e al momento si trovano ‘chiusi’ nella casa. La giornata di domenica ha fatto eccezione e, naturalmente, per esercitare il diritto di voto, i concorrenti vip Sono potuti uscire per votare. La produzione ha stabilito l’uscita in mattinata per chi volva andare alle urne. Chi è uscito per votare a Roma o nel Lazio (per questioni di residenza) non ha dovuto a sottoporsi, dopo aver votato, ad un periodo di quarantena. Leggi anche: “Ho visto cosa ha fatto”. GF Vip 7, Giovanni Ciacci bomba su Pamela Prati: è guerra di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 settembre 2022) Elezioni al GF Vip 7. Il 25 settembre è stato il giorno in cui l’Italia ha votato per l’elezione del nuovo governo, con le urne aperte dalle 7 alle 23. Gli inquilini del reality show condotto da Alfonso Signorini hanno varcato le porte delladi Cinecittà poco più di una settimana fa e al momento si trovano ‘chiusi’ nella. La giornata di domenica ha fatto eccezione e, naturalmente, per esercitare il diritto di voto, ivippotuti uscire per votare. La produzione ha stabilito l’uscita in mattinata per chi volva andare alle urne. Chi è uscito per votare a Roma o nel Lazio (per questioni di residenza) non ha dovuto a sottoporsi, dopo aver votato, ad un periodo di. Leggi anche: “Ho visto cosa ha fatto”. GF Vip 7, Giovanni Ciacci bomba su Pamela Prati: è guerra di ...

kurasabi : madonna sono così indietro con la roba da studiare per colpa della quarantena i professori incompetenti e totally m… - lostdiadem : @francegga Esatto, ma sicuramente non sono andati tutti o domani come la fanno la puntata con tutti in quarantena? ?? - Au_ri__ : @repelloidiotas Ma in realtà credo che ci sono per tutti, per lo meno questi giorni che alcuni stanno facendo la qu… - ammazzatemi_ : comunque io mi sono fatta 5 periodi di quarantena solo per poter salvare dei vecchi rincoglioniti che votano la mel… - DanielIsabella3 : @repubblica 'Noi' di centrosinistra abbiamo sbagliato tanto con la pandemia (ancora oggi - sett. 2022- abbiamo la q… -