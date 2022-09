Pavard choc | «Lockdown? E’ stata dura | non ero felice quando mi svegliavo»

(Di lunedì 26 settembre 2022) Benjamin, difensore francese, ha rilasciato alcune dichiarazioni inedite sulla sua vitante ildel 2020 Benjamin, ai microfoni di Le Parisien, ha parlato della sua vitante il. LE PAROLE – «È. Ero solo, in un altro Paese, e non stavo bene. All’inizio ti dici che non è niente, che passerà, ma non è così. Se non seivai ad allenarti, devi fare qualcosa. Sono umano; anche se ho una casa molto bella con una palestra, ho bisogno del contatto con altre persone. Mie non avevo fame». L'articolo proviene da Calcio News 24.

"Sono arrivato e abbiamo vinto tutto. Non potevo sognare un debutto migliore. Poi è arrivato il Covid ed è stato un periodo difficile" . Lo afferma Benjamin, difensore del Bayern Monaco , in un'intervista concessa al quotidiano francese 'L'Equipe '. Il terzino classe 1996 ricorda il lockdown e la prima fase della pandemia da Covid - 19 come uno