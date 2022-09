Orario domanda bonus autonomi oggi 26 settembre: link INPS e focus casse (Di lunedì 26 settembre 2022) Qual è l’Orario in cui si potrà presentare la domanda di bonus autonomi oggi 26 settembre? In quello che non è un vero e proprio click-day per il contributo anti-crisi, cono molti i professionisti che hanno a cuore di inoltrare la loro richiesta il prima possibile, anche per assicurarsi il relativo accredito nel più breve tempo possibile. Capiamo dunque come stanno esattamente le cose per non lasciarsi indietro questa importante occasione di avere un primo bonus da 200 euro cumulabile con un ulteriore cifra di 150 euro previsto dal Decreto Aiuti Ter. Orario e link di riferimento A partire dalle ore 12 di oggi 26 settembre, sarà possibile presentare la domanda ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 26 settembre 2022) Qual è l’in cui si potrà presentare ladi26? In quello che non è un vero e proprio click-day per il contributo anti-crisi, cono molti i professionisti che hanno a cuore di inoltrare la loro richiesta il prima possibile, anche per assicurarsi il relativo accredito nel più breve tempo possibile. Capiamo dunque come stanno esattamente le cose per non lasciarsi indietro questa importante occasione di avere un primoda 200 euro cumulabile con un ulteriore cifra di 150 euro previsto dal Decreto Aiuti Ter.di riferimento A partire dalle ore 12 di26, sarà possibile presentare la...

salsa_di_sonia : La vera domanda è: ma era in orario? - framino : Domanda. Ma la cosa dei treni in orario, vale anche per i bus? Perché la vedo male per #Atac. #vitadabus… - dariophoto69 : Una domanda per i pendolari: Ma i treni, arrivano già in orario, o ancora niente? #elezioni2022 - RinJov : In quale città potrebbe mai accadere che in una importante stazione FS non vi sia sufficiente banda per coprire la… - 0561l : @InfoAtac Perdonate la domanda ma come mai domani 26 e martedì 27 c'è l'orario estivo?(ho controllato anche altre l… -