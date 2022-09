MotoGP, tutte le cadute di Francesco Bagnaia nel 2022. L’elogio della discontinuità (Di lunedì 26 settembre 2022) Cinque ritiri ed un 15° posto (sul bagnato in Indonesia) in 16 Gran Premi. Un ruolino di marcia insostenibile sulla carta per chi vuole ambire al titolo in MotoGP, eppure Francesco Bagnaia è comunque secondo nel Mondiale a soli 18 punti dal leader Fabio Quartararo quando mancano quattro tappe al termine della stagione. Pecco ha infatti compensato una prima metà di campionato di alti (pochi) e bassi (molti) con una sequenza impressionante di quattro vittorie consecutive a cavallo della pausa estiva, che gli ha consentito di rientrare in corsa per l’iride dopo essere sprofondato anche a -91 prima del Gran Premio d’Olanda ad Assen. Il piemontese della Ducati può recriminare però per le tante cadute collezionate nel 2022 in gara, che a fine anno potrebbero ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 settembre 2022) Cinque ritiri ed un 15° posto (sul bagnato in Indonesia) in 16 Gran Premi. Un ruolino di marcia insostenibile sulla carta per chi vuole ambire al titolo in, eppureè comunque secondo nel Mondiale a soli 18 punti dal leader Fabio Quartararo quando mancano quattro tappe al terminestagione. Pecco ha infatti compensato una prima metà di campionato di alti (pochi) e bassi (molti) con una sequenza impressionante di quattro vittorie consecutive a cavallopausa estiva, che gli ha consentito di rientrare in corsa per l’iride dopo essere sprofondato anche a -91 prima del Gran Premio d’Olanda ad Assen. Il piemonteseDucati può recriminare però per le tantecollezionate nelin gara, che a fine anno potrebbero ...

OA_Sport : #MotoGP, tutte le cadute di Francesco #Bagnaia nel 2022. L’elogio della discontinuità #JapaneseGP #ThaiGP - mazzaantonio61 : @ducaticorse @PeccoBagnaia @DucatiMotor @MotoGP Vincere in una stagione forse 15 gare e non vi cere il mondiale pil… - karda70 : #primapagina #giornalisportivi ?? #26settembre2022 #rassegnastampa #edicola #26settembre #EdicolaKarda #Nazionale… - biagio4658 : @Nicola89144151 Io voglio vederle tutte e 3 in diretta soprattutto Moto2 e MotoGP. La Moto3 spero solo non mi facci… - storiedistratt1 : Ammiro l'ostinazione con cui corrono in Giappone tutte le volte nello stesso periodo, in cui le probabilità che pio… -