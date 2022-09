Meloni: "Dedico la vittoria alle persone che non ci sono più" (Di lunedì 26 settembre 2022) "Questa vittoria la voglio dedicare a tutte le persone che non ci sono più e che meritavano di vedere questa nottata". Così Giorgia Meloni, commentando il risultato elettorale nella sede del comitato di Fratelli d'Italia a Roma. "Voglio ringraziare Matteo Salvini, Silvio Berlusconi, Maurizio Lupi e tutta la coalizione di centrodestra. Nessuno si è risparmiato in questa campagna elettorale". <a href="https://www.lastampa.it/speciale/politica/elezioni-politiche-2022/2022/09/26/news/elezioni 2022 risultati diretta-9588844/?ref=LSHBBC-BH-I0-PM6-S1-T1"><strong>SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA</strong></a> Leggi su lastampa (Di lunedì 26 settembre 2022) "Questala voglio dedicare a tutte leche non cipiù e che meritavano di vedere questa nottata". Così Giorgia, commentando il risultato elettorale nella sede del comitato di Fratelli d'Italia a Roma. "Voglio ringraziare Matteo Salvini, Silvio Berlusconi, Maurizio Lupi e tutta la coalizione di centrodestra. Nessuno si è risparmiato in questa campagna elettorale". SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA

repubblica : #ElezioniPolitiche22 Meloni: 'Per molte persone questa notte è di orgoglio e di riscatto, è una vittoria che dedico… - sonoangiii : RT @dalsenfuggito: giorgia meloni: è una notte di orgoglio (fascista), una notte di riscatto (fascista), una notte di ricordi (fascisti), e… - aooooomimmi : RT @My_Salute: Meloni: 'Dedico la vittoria alle persone che non ci sono più' Chi? Benito, Starace, Farinacci? - maumazzotta : RT @My_Salute: Meloni: 'Dedico la vittoria alle persone che non ci sono più' Chi? Benito, Starace, Farinacci? - My_Salute : Meloni: 'Dedico la vittoria alle persone che non ci sono più' Chi? Benito, Starace, Farinacci? -