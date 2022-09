Juve, Alex Sandro torna ma è al capolinea: niente rinnovo, quanti colpi persi per ‘colpa’ sua | Primapagina (Di lunedì 26 settembre 2022) 2022-09-25 23:05:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Per ora ritorna. Ma è solo questione di tempo. Considerando lo stato della rosa della Juve, il fatto che Alex Sandro possa tornare a disposizione è comunque una buona notizia per Max Allegri. Che di lui continua a fidarsi, che contando su di lui non ha chiesto in estate alcuno sforzo per l’out di sinistra: un terzino sinistro nuovo di zecca era previsto solo in caso di cessione del brasiliano, preso atto della decisione di non muoversi prima del tempo da parte di Alex Sandro allora in casa Juve è stata condivisa la scelta di investire in altri settori del campo. A lungo in pugno è stato Owen Wijndal, osservato e poi corteggiato, infine sfumato quando l’Ajax ha affondato il colpo ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 26 settembre 2022) 2022-09-25 23:05:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Per ora ri. Ma è solo questione di tempo. Considerando lo stato della rosa della, il fatto chepossare a disposizione è comunque una buona notizia per Max Allegri. Che di lui continua a fidarsi, che contando su di lui non ha chiesto in estate alcuno sforzo per l’out di sinistra: un terzino sinistro nuovo di zecca era previsto solo in caso di cessione del brasiliano, preso atto della decisione di non muoversi prima del tempo da parte diallora in casaè stata condivisa la scelta di investire in altri settori del campo. A lungo in pugno è stato Owen Wijndal, osservato e poi corteggiato, infine sfumato quando l’Ajax ha affondato il colpo ...

