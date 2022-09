Inghilterra-Germania, Southgate non convoca Tomori (Di lunedì 26 settembre 2022) Gareth Southgate, ct dell’Inghilterra, ha diramato la lista dei convocati per la partita di stasera contro la Germania, valida per l’ultima giornata del gruppo 3 di Nations League. Già retrocessa nella Lega B, la Nazionale dei tre leoni si presenta senza Fikayo Tomori. Fuori anche Trent Alexander-Arnold. Esclusi dall’elenco anche Jarrod Bowen, James Ward-Prowse e Jack Grealish (squalificato). C’è invece Tammy Abraham. La partita, in programma a Wembley, ha fatto registrare il sold out. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 26 settembre 2022) Gareth, ct dell’, ha diramato la lista deiti per la partita di stasera contro la, valida per l’ultima giornata del gruppo 3 di Nations League. Già retrocessa nella Lega B, la Nazionale dei tre leoni si presenta senza Fikayo. Fuori anche Trent Alexander-Arnold. Esclusi dall’elenco anche Jarrod Bowen, James Ward-Prowse e Jack Grealish (squalificato). C’è invece Tammy Abraham. La partita, in programma a Wembley, ha fatto registrare il sold out. SportFace.

