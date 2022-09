"Il vero sconfitto?" Maria Elena Boschi gode e spara sul Pd (Di lunedì 26 settembre 2022) Fratelli d'Italia traina la coalizione con il 26% in netta ascesa rispetto alle ultime politiche, la Lega crolla, a quanto pare, sotto i 10 punti percentuali all'8,5% e Forza Italia va oltre le aspettative. C'è da registrare, secondo i primi dati, anche il rally per il M5S di Giuseppe Conte che otterrebbe un ottimo risultato con il 16%. Sotto i 20 punti percentuali il Partito democratico di Enrico Letta, tra il 18 e il 19%. Male, invece, al debutto Impegno civico di Luigi Di Maio, dato sotto l'1%. Anche se il risultato, ormai chiaro è ancora da definire la capogruppo di Italia Viva alla Camera, Maria Elena Boschi, in collegamento con "Porta a Porta" dal comitato elettorale del Terzo polo a Milano commenta la tornata elettorale e umilia il segretario del Pd Enrico Letta. "Ancora la prudenza è d'obbligo - dice - però devo dire che i ... Leggi su iltempo (Di lunedì 26 settembre 2022) Fratelli d'Italia traina la coalizione con il 26% in netta ascesa rispetto alle ultime politiche, la Lega crolla, a quanto pare, sotto i 10 punti percentuali all'8,5% e Forza Italia va oltre le aspettative. C'è da registrare, secondo i primi dati, anche il rally per il M5S di Giuseppe Conte che otterrebbe un ottimo risultato con il 16%. Sotto i 20 punti percentuali il Partito democratico di Enrico Letta, tra il 18 e il 19%. Male, invece, al debutto Impegno civico di Luigi Di Maio, dato sotto l'1%. Anche se il risultato, ormai chiaro è ancora da definire la capogruppo di Italia Viva alla Camera,, in collegamento con "Porta a Porta" dal comitato elettorale del Terzo polo a Milano commenta la tornata elettorale e umilia il segretario del Pd Enrico Letta. "Ancora la prudenza è d'obbligo - dice - però devo dire che i ...

