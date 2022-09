Il Pd non è davanti a una sconfitta ma a un disastro epocale. C’è solo un rimedio possibile (Di lunedì 26 settembre 2022) Si può perdere, in democrazia ci sta. Fa parte delle regole del gioco. Le sconfitte sono preziose, a volte più delle vittorie, perché obbligano, o almeno dovrebbero farlo, a riflettere, a riavvolgere il nastro all’indietro per rivedere una ad una le scelte che si sono fatte, non nei trenta giorni di campagna elettorale, ma nei mesi e negli anni. Questo vale per le sconfitte normali. Quella che ha subito il Pd non è però una sconfitta normale. È un disastro epocale. Il Pd ha cancellato un patrimonio di consenso che reggeva dalla nascita della Repubblica. Hanno perso in maniera indecorosa anche nelle ultime “regioni rosse”, in Toscana e in Emilia Romagna, con distacchi spesso umilianti. Consegnando ai neofascisti le Regioni che hanno pagato uno dei tributi di sangue più alti nella lotta di Liberazione, regioni che sulle loro mappe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Si può perdere, in democrazia ci sta. Fa parte delle regole del gioco. Le sconfitte sono preziose, a volte più delle vittorie, perché obbligano, o almeno dovrebbero farlo, a riflettere, a riavvolgere il nastro all’indietro per rivedere una ad una le scelte che si sono fatte, non nei trenta giorni di campagna elettorale, ma nei mesi e negli anni. Questo vale per le sconfitte normali. Quella che ha subito il Pd non è però unanormale. È un. Il Pd ha cancellato un patrimonio di consenso che reggeva dalla nascita della Repubblica. Hanno perso in maniera indecorosa anche nelle ultime “regioni rosse”, in Toscana e in Emilia Romagna, con distacchi spesso umilianti. Consegnando ai neofascisti le Regioni che hanno pagato uno dei tributi di sangue più alti nella lotta di Liberazione, regioni che sulle loro mappe ...

