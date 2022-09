Francia | chi prenderà M6?

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 26 settembre 2022) La partita fra i pretendenti all’acquisto di M6 e? avviata Les Echos, di Nicolas Madelaine e Fabio Benedetti Valentini, pag. 17 Deluso per non essere riuscito a sposare M6 con TFI, l’azionista di Six, Bertelsmann, è in procinto di concludere la vendita della sua quota del 48%. Secondo diverse fonti vicine alla questione, l’accordo potrebbe essere completato entro la fine di questa settimana. Va detto che la legislazione francese costringerebbe il gruppo tedesco ad aspettare fino al 2028 se la vendita non avvenisse prima del rinnovo della frequenza M6 il prossimo maggio. E che, a quanto pare, per richiedere questa licenza è necessario avere un azionista stabile alla fine del 2022. Secondo le nostre informazioni, la vendita avrà luogo venerdì 3 settembre. Berteismann ha ricevuto diverse offerte che non dovrebbero lasciarlo indifferente e di cui ora esaminerà attentamente il ...