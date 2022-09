**Elezioni: Orlando, 'Pd proponga subito patto d'azione con tutte le opposizioni'** (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Se è vero che ha vinto la destra estrema, se è vero che esiste il rischio di uno spostamento verso le democrazie illiberali di Visigrad, allora la risposta non può essere ordinaria". Così Andrea Orlando su Fb. "Il fatto di non aver tratto tutte le conseguenze dalla concretezza di questo rischio nella formazione delle alleanze non può essere una giustificazione nella prosecuzione dell'errore". "E allora, il Pd proponga subito un patto d'azione con tutte le altre opposizioni. Non c'entra nulla il mancato 'Campo largo', dell'alternativa futura alla destra temo avremo tempo di parlarne. Ma le opposizioni non potranno trovarsi divise, tra loro conflittuali, di fronte alle prime ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Se è vero che ha vinto la destra estrema, se è vero che esiste il rischio di uno spostamento verso le democrazie illiberali di Visigrad, allora la risposta non può essere ordinaria". Così Andreasu Fb. "Il fatto di non aver trattole conseguenze dalla concretezza di questo rischio nella formdelle alleanze non può essere una giustificnella prosecuzione dell'errore". "E allora, il Pdund'conle altre. Non c'entra nulla il mancato 'Campo largo', dell'alternativa futura alla destra temo avremo tempo di parlarne. Ma lenon potranno trovarsi divise, tra loro conflittuali, di fronte alle prime ...

