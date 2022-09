Elezioni: Berruto (Pd), 'sarò in Parlamento, con coraggio e schiena dritta' (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set. (Adnkronos) - "sarò in Parlamento per dare voce a 5,3 milioni di persone che ci hanno chiesto di difendere i diritti sociali, civili, all'ambiente, che credono nell'Europa e nella nostra Costituzione antifascista. Con coraggio, senza nessuno sconto e con la schiena dritta. Promesso". Così Mauro Berruto del Pd su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set. (Adnkronos) - "inper dare voce a 5,3 milioni di persone che ci hanno chiesto di difendere i diritti sociali, civili, all'ambiente, che credono nell'Europa e nella nostra Costituzione antifascista. Con, senza nessuno sconto e con la. Promesso". Così Maurodel Pd su twitter.

Corriere : Berlusconi, Lotito, Berruto in Parlamento. Vezzali in attesa, Fittipaldi bocciato - thevolleynews : L'ex CT azzurro Mauro Berruto eletto alla Camera dei Deputati - Arasmelek1 : RT @Corriere: Berlusconi, Lotito, Berruto in Parlamento. Vezzali in attesa, Fittipaldi bocciato - GianniVaretto : RT @Corriere: Berlusconi, Lotito, Berruto in Parlamento. Vezzali in attesa, Fittipaldi bocciato - CiccioniSe : RT @Corriere: Berlusconi, Lotito, Berruto in Parlamento. Vezzali in attesa, Fittipaldi bocciato -